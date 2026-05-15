SIN VOĐE KLANA AMERIKA POGINUO BEZ DOZVOLE: Brat na mestu udesa RAZVALIO auto, isplivali novi detalji haosa!

N.M. (37), sin M.M. označenog kao vođa moćnog kriminalnog klana "Amerika", nastradao je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Barajevu.

Prema novim saznanjima, nesreću su pratili i dodatni incidenti, kao i niz saobraćajnih prekršaja.

Kobno preticanje na punoj liniji

Do nesreće je došlo kada je N.M. upravljajući motociklom, pokušao da pretekne automobil marke "opel" na delu puta gde je to strogo zabranjeno neisprekidanom uzdužnom linijom. U trenutku dok je motocikl bio u preticanju, vozač "opela" je započeo skretanje ulevo ka obližnjem parkingu.

Motocikl je prednjom desnom stranom silovito udario u zadnji levi deo automobila. Od siline udarca, N.M. je zadobio kritične povrede. Iako je hitno transportovan na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) u Beogradu, lekari nakon višesatne borbe nisu uspeli da mu spasu život.

Motor bez tablica i incident nakon sudara

Istraga je otkrila nove kompromitujuće detalje koji bacaju dodatno svetlo na ovaj udes:

Nastradali nije posedovao vozačku dozvolu za kategoriju motocikla kojim je upravljao, a sam motor nije imao registarske tablice

Kako saznajemo, ubrzo nakon sudara na licu mesta pojavio se brat nastradalog mladića. U stanju šoka i besa, on je fizički nasrnuo na automobil "opel" koji je učestvovao u nezgodi, pričinivši na njemu dodatnu materijalnu štetu.

Alkotestiranjem je potvrđeno da vozač "opela" nije imao alkohola u krvi, dok je telo nastradalog poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije. Miljanić je u trenutku nesreće nosio zaštitnu kacigu, ali ni to nije bilo dovoljno da spreči fatalan ishod pri velikoj brzini udara.

Ko je otac nastradalog?

Otac nastradalog godinama se u policijskim evidencijama i medijima širom sveta označava kao neprikosnoveni vođa klana "Amerika".

Ova organizacija važi za jednu od najstarijih i najmoćnijih na Balkanu, sa razgranatom mrežom koja se decenijama povezuje sa međunarodnim švercom narkotika od Južne Amerike do Evrope.

Saobraćaj na ovom delu puta u Barajevu bio je satima obustavljen tokom vršenja policijskog uviđaja. Nadležno tužilaštvo ispituje sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Autor: S.M.