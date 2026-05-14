SIN VOĐE KLANA 'AMERIKA' POGINUO U BARAJEVU: Nastradao na motociklu, poznati svi detalji tragedije

N.M. (37), sin jednog od vođa moćnog i ozloglašenog kriminalnog klana "Amerika", poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u Barajevu, saznaje "Telegraf.rs".
Do stravičnog sudara došlo je kada je N.M., upravljajući motociklom, pokušao da pretekne automobil marke "opel" na mestu gde je to strogo zabranjeno neisprekidanom uzdužnom linijom. U tom trenutku, vozač automobila je počeo skretanje ulevo na jedan parking.
Motocikl je prednjom desnom stranom silovito udario u zadnji levi deo "opela". Od siline udarca, N.M. je zadobio povrede opasne po život.
Borba za život na VMA
Povređeni mladić je hitno transportovan u bolnicu u Beogradu. Uprkos maksimalnim naporima lekara i borbi koja je trajala satima, Miljanić je usled težine povreda preminuo u bolnici.
Istraga je otkrila i sledeće detalje:
Nastradali N.M. nije imao vozačku dozvolu za kategoriju motocikla kojim je upravljao.
U trenutku udesa imao je zaštitnu kacigu na glavi.
Alkotestiranjem je utvrđeno da vozač "opela" nije bio pod dejstvom alkohola.
Telo je poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.
