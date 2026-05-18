Uznemirujući snimak izvlačenja automobila iz jezera! HOROR NA BEČMENSKOJ BARI: U kolima nađeno TELO

Scene na Bečmenskom jezeru bile su dramatične nakon dojave građana da u vodi pluta automobil "seat".

Ubrzo nakon što su ekipe policije i specijalizovanih vatrogasaca-spasilaca, uključujući i ronioce, stigle na lice mesta oko 17.20 časova, potvrdile su se crne slutnje.

Snimak je objavio novinar TV Pink Mladen Mijatović.

Pred vatrogascima je bio izuzetno težak zadatak izvlačenja vozila. Automobil "seat", s tablicama iz Rume, sleteo je s puta i završio prevrnut na krovu u jezeru, što je otežavalo pristup i manevrisanje. U otežanim uslovima, timovi su preduzeli akciju stabilizacije prevrnutog vozila i delimičnog izvlačenja iz vode.beživotno telo muške osobe. Pripadnici vatrogasno-spasilačkih ekipa su potom telo vozača izvukli iz vozila i predali ga na obdukciju.

Policija je obezbedila šire područje oko jezera Bečmenska bara i započela detaljan uviđaj u saradnji sa dežurnim tužiocem. Fokus istrage je trenutno na identifikaciji poginulog vozača, dok su okolnosti pod kojima je automobil sleteo sa puta i završio u jezeru za sada potpuno nepoznate, što ukazuje na mogućnost da je vozilo bilo u vodi već neko vreme.

Autor: S.M.