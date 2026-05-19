Kamera zabeležila trenutak nesreće u Novom Pazaru: Devojka sa trotinetom iznenada ušla na kolovoz (VIDEO)

Novi snimak saobraćajne nezgode koja se danas dogodila ispred Ekonomske škole u Ulici 28. novembar u Novom Pazaru pokazuje drugačiji tok incidenta u odnosu na prve informacije koje su se pojavile u javnosti, saznaje portal Tri K.

Na video-zapisu, koji je dostavljen redakciji, vidi se trenutak kada ženska osoba sa trotinetom naglo prilazi kolovozu i bez prethodnog pogleda u desnu stranu ulazi u putanju motocikla, nakon čega dolazi do kontakta i pada na asfalt.

Prema snimku sa lica mesta, motociklista nije imao dovoljno vremena da izbegne sudar, s obzirom na to da je žena iznenada promenila pravac kretanja i stupila u saobraćajnu traku bez obraćanja pažnje na vozila koja nailaze.

Zbog toga se, kako se može videti na snimku, prve informacije prema kojima je motociklista direktno naleteo na pešaka ne poklapaju u potpunosti sa situacijom zabeleženom kamerom.

Nakon nezgode, na lice mesta stigli su pripadnici policije i ekipe Hitne pomoći, koje su povređenoj osobi ukazale prvu pomoć. Ženska osoba je potom prevezena u zdravstvenu ustanovu radi daljih pregleda, dok stepen povreda za sada nije zvanično saopšten.

Kako se nezvanično saznaje, nakon što je policija izvršila uviđaj, utvrđeno je da muškarac koji je upravljao motociklom nije imao položen vozački ispit za upravljanje motociklom.

Ovaj incident ponovo je otvorio pitanje bezbednosti u saobraćaju, posebno kada je reč o sve većem broju električnih trotineta i drugih lakih električnih vozila na ulicama Novog Pazara.

Građani svakodnevno ukazuju na situacije u kojima se trotinetima upravlja bez zaštitne opreme, reflektujućih obeležja i registracionih nalepnica, često na prometnim saobraćajnicama, što dodatno povećava rizik od nezgoda.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da se bezbednosna pravila i dalje nedovoljno poštuju, uprkos ranijim tragičnim slučajevima, među kojima je i nesreća u kojoj je u Novom Pazaru stradala devojčica vozeći trotinet.

Nadležni i stručnjaci više puta su apelovali na vozače električnih vozila, ali i pešake, da odgovorno učestvuju u saobraćaju, koriste zaštitnu opremu i obrate pažnju pre uključivanja na kolovoz.

Istraga povodom današnje nezgode je u toku, a nakon analize snimka, uviđaja i prikupljenih izjava očekuje se da budu utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara.

Autor: A.A.