MISTERIJA KOD SRBICE! Muškarac pronađen mrtav blizu svoje kuće: Telo hitno poslato na obdukciju

Telo pedesetšestogodišnjeg muškarca pronađeno je danas u jednom selu u opštini Srbica.

O tome je danas izvestila tzv. kosovska policija.

Navode da su informaciju o ovom slučaju dobili oko 12.40 časova.

Bez više detalja, navodi se da je telo pronađeno "u blizini njegovog prebivališta".

Policijske jedinice su, kako se dalje navodi, odmah izašle na lice mesta, a obaveštena je i Hitna pomoć iz Doma zdravlja u Srbici. Lekar je, navodi se, konstatovao da je osoba preminula.

Telo muškarca poslato je u Prištinu, u Institut za sudsku medicinu, radi obdukcije.

Istraga je u toku.

Autor: Iva Besarabić