TRAGEDIJA KOD TUTINA: Muškarac pronađen mrtav, istraga u toku

U selu Biohane, na teritoriji opštine Tutin, danas je pronađeno beživotno telo muškarca inicijala R. D, potvrđeno je iz izvora bliskih istrazi, piše Sandžak Danas.



Prema prvim informacijama, telo je pronađeno u porodičnom okruženju, nakon čega su na lice mesta izašli pripadnici policije i nadležni organi. Uviđaj je u toku, a istraga će utvrditi sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Prema nezvaničnim saznanjima, postoji sumnja da je reč o samoubistvu, ali ova informacija još nije zvanično potvrđena. Nadležni organi zasad se ne izjašnjavaju o uzroku smrti dok se ne završe sve istražne radnje i obdukcija.

Meštani Biohana su potreseni ovom tragedijom i ističu da je reč o mirnom selu u kojem se ovakvi događaji retko dešavaju. Porodici i bližnjima upućuju se izrazi saučešća.

Iz policije apeluju na javnost da se uzdrži od širenja neproverenih informacija, te da se sačeka zvanično saopštenje nakon završetka istrage. Ako se vi ili neko vama blizak suočava s teškim mislima ili krizom, pomoć je dostupna. U Srbiji je moguće obratiti se besplatnoj liniji Centar “Srce” – 0800 300 303 (24/7). Razgovor može biti prvi korak ka podršci.

Autor: D.Bošković