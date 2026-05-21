UPADALI U STANOVE, PALE LISICE NA ZVEZDARI I VOŽDOVCU: Policija presekla lanac ulične prodaje, među uhapšenima muškarac (51) i tinejdžer!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom stana na Zvezdari u kome je boravio osumnjičeni L. M. (1988) policija je pronašla 11 kesica sa heroinom težine oko 80 grama, sedam kesica amfetamina težine oko 65 grama, manju količinu kokaina, metandieonona, vagicu za precizno merenje i novac.

Pretres i hapšenje na Voždovcu

U nastavku akcije, na Voždovcu, uhapšeni su B. S. (1975) i tinejdžer E. S. (2007).

Prilikom pretresa stana koji su koristili stariji muškarac i tinejdžer, pripadnici policije su zatekli haos – pronađena je kesa sa više od 170 grama heroina, vagica za precizno merenje, kao i veća količina novca za koji se sumnja da potiče od ulične prodaje narkotika.

Svim osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati i oni su, uz adekvatnu krivičnu prijavu, već sprovedeni u nadležno tužilaštvo na dalje postupanje.

Autor: D.S.