RESTORAN U KOM JE JUTROS UPUCAN VLASNIK BIO NA METI VRAČARSKOG KLANA? Za likvidaciju, navodno bilo obećano 100.000 evra! NA LICU MESTA I JAVNI TUŽILAC (VIDEO)

Na poznati novobeogradski kafić, u kom je jutros u pucnjavi ranjen vlasnik G.S., pre samo tri meseca bačena je bomba.

Kako izvor Pink.rs podseća, ovaj lokal našao se na meti kriminalne grupe koja već duže vreme teroriše vlasnike ugostiteljskih objekata u Beogradu.

Na licu mesta je nadlezni tuzilac iz VJT u Beogradu koji rukovodi uviđajem za krivično delo pokušaj ubistva.

Kravicina grupa

Nakon napada na ovaj, ali i na još nekoliko poznatih prestoničkih restorana i kafića, policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu u februaru uhapsila grupu "bombaša i reketaša" koji su mesecima unazad pokušavačli da iznude novac od vlasnika lokala, firmi i biznismena, uz obećanje "da će ih zaštiti od vračarskog kriminalnog klana".

- Pripadnici takozvanog vračarskog klana, koji su uhapšeni u ovoj velikoj akciji sumnjiče se za desetine iznuda na štetu vlasnika poznatih ugostiteljskih objekata širom prestonice. Tom priklikom uhapšen je navodni vođa te kriminalne grupe, osumnjičeni Aleksandar A., zvani Kravica - podsetio je sagovornik.

Kako je saopšteno iz MUP-a, postoje osnovi sumnje da je Kravica u dužem vremenskom periodu obilazio privredne subjekte i ugostiteljske objekte, navodno nudeći zaštitu od tzv. vračarskog klana i tražeći unapred novac za svoje usluge.

Njemu je, navodno, za ovo delo obećano 100.000 evra.

Podsetimo, pucnjava u kafiću na Novom Beogradu dogodila se jutros oko 11.30 sati, a policija je uhapsila osobu za koju se sumnja da je pucala. Ranjeni G.S. je prevezen u Urgentni centar i zadobio je tri prostrelne rane u obe ruke. Inače, pored resorana na Novom Beogradu, G.S. drži i jedan poznati resoran u Zemunu.

Autor: D.Bošković