SASLUŠAN OSUMNJIČENI ZA PUCNJAVU U POZNATOM RESTORANU! Pokušao da ubije vlasnika lokala, ostaje iza rešetaka

Na poznati novobeogradski kafić, u kom je u pucnjavi ranjen vlasnik G.S., pre samo tri meseca bačena je bomba.

M. D. (24) osumnjicen za pucnjavu i pokušaj ubistva u restoranu Jerry na Novom Beogradu, saslušan je u VJT u Beogradu.

Nakon saslušanja, nadležni tuzilac je tražio da sudija za prethodni postupak Višeg suda odredi pritvor osumnjičenom da ne bi uticao na svedoke koji su bili u restoranu, da ne bi ponovio krivično delo i zbog težine izvršenog dela i uznemirenja javnosti

Da podsetimo, ovaj lokal našao se na meti kriminalne grupe koja već duže vreme teroriše vlasnike ugostiteljskih objekata u Beogradu.

Nakon napada na ovaj, ali i na još nekoliko poznatih prestoničkih restorana i kafića, policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu u februaru uhapsila grupu "bombaša i reketaša" koji su mesecima unazad pokušavačli da iznude novac od vlasnika lokala, firmi i biznismena, uz obećanje "da će ih zaštiti od vračarskog kriminalnog klana".

- Pripadnici takozvanog vračarskog klana, koji su uhapšeni u ovoj velikoj akciji sumnjiče se za desetine iznuda na štetu vlasnika poznatih ugostiteljskih objekata širom prestonice. Tom priklikom uhapšen je navodni vođa te kriminalne grupe, osumnjičeni Aleksandar A., zvani Kravica - podsetio je sagovornik nakon pucnjave koja se desila pre dva dana.

Kako je saopšteno iz MUP-a, postoje osnovi sumnje da je Kravica u dužem vremenskom periodu obilazio privredne subjekte i ugostiteljske objekte, navodno nudeći zaštitu od tzv. vračarskog klana i tražeći unapred novac za svoje usluge.

Njemu je, navodno, za ovo delo obećano 100.000 evra.

Pucnjava u kafiću na Novom Beogradu dogodila se oko 11.30 sati, a policija je uhapsila osobu za koju se sumnja da je pucala. Ranjeni G.S. je prevezen u Urgentni centar i zadobio je tri prostrelne rane u obe ruke. Inače, pored resorana na Novom Beogradu, G.S. drži i jedan poznati resoran u Zemunu.

