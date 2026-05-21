VLASNIK RESTORANA NA NOVOM BEOGRADU POGOĐEN SA 3 METKA: Pokušao je da se odbrani od napadača!

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs ||

G.S. je hitno prevezen u Urgentni centar

G. S., vlansik poznatog restorana na Novom Beogradu, koji je jutros ranjen u pucnjavi, hitno je prevezen u Urgentni centar u Ambulantu reanimacije.

Kako Kurir piše, njega su pogodila tri metka ispaljena iz vatrenog oružja.

- On je zadobio dve prostrelne rane u levu ruku, kao i jednu u desnu ruku. Ta ruka je zakačena dok se branio - objašnjava naš izvor i dodaje da su ove povrede okarakterisane kao teške.

Podsetimo, pucnjava se dogodila danas u restoranu na Novom Beogradu oko 11.30 sati, a policija je odmah uhapsila osobu za koju se sumnja da je pucala u G. S.

Autor: D.Bošković

