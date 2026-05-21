POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE SA MESTA PUCNJAVE NA NOVOM BEOGRADU! Napadač otvorio vatru na vlasnika lokala: 'Porodice s decom bile u blizini' (FOTO)

Ranjeni vlasnik restorana je hitno prevezen u Urgentni centar.

Prava drama odigrala se danas u jednom poznatom restoranu na Novom Beogradu, kada je, prema prvim informacijama, napadač otvorio vatru na vlasnika lokala, koji je tom prilikom zadobio prostrelne rane.

Policija je odmah blokirala čitav kraj, dok su pripadnici forenzike i inspektori obavljali uviđaj ispred restorana.

Očevici kažu da je scena bila jeziva i da su se u trenutku pucnjave u blizini nalazile porodice sa decom.

- Odjednom su se začuli pucnji, ljudi su počeli da beže na sve strane. Najstrašnije je što je tu bilo i dece, svi su bili uspaničeni - rekao je jedan od stanara obližnje zgrade.

- Policija je stigla za nekoliko minuta, ceo kraj je bio pod rotacijama. Nikome nije bilo jasno šta se događa - kaže drugi sagovornik.

Motiv pucnjave za sada nije poznat, a napadač je ubrzo uhapšen.

Inače, na isti lokal pre tri i po meseca bačena je eksplozivna naprava zbog čega su uhapšena dvojica osumnjičenih.

Autor: D.Bošković