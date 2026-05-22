Palili ga, zabetonirali i zakopali u buretu! BAJINA SUPRUGA SE OGLASILA POTRESNOM PORUKOM: Život posle...

Jelena Marković, supruga Aleksandra Nešovića, za kojim se tragalo nakon nestanka i sumnje da je pronađeno njegovo telo u ataru sela Jarkovac kod Inđije, oglasila se potresnom porukom na društvenim mrežama.

U emotivnoj objavi oprostila se od supruga i zahvalila svima koji su joj pružili podršku tokom potrage i teških dana neizvesnosti.

- Moja ljubavi, moj osloncu, moja snago... Život posle tebe biće težak i bolan, ali si me svojom dobrotom i ispravnošću naučio da moram da budem jaka zbog sebe i našeg deteta, koliko god da boli. Hvala svima koji su mi slali podršku i davali vetar u leđa da izdržim i pronađem snagu u najtežim trenucima. Hvala svima koji su pitali za njega i nadali se da će nam se vratiti živ i zdrav. Tvoja zauvek - navela je ona.

Ova objava usledila je nakon što je policija, u prisustvu tužilaštva, pronašla telo za koje se sumnja da pripada Nešoviću, čime je potraga dobila zastrašujući epilog.

Istraga o ovom slučaju se nastavlja, a telo je poslato na obdukciju i DNK analizu kako bi se zvanično potvrdio identitet i utvrdile sve okolnosti smrti.

Na telu Aleksandra Nešovića ima tragova gareži. Kako izvor otkriva, sumnja se da su palili telo, ali im najvetovatnije nije uspelo da ga unište u potpunosti, pošto je izgoreo deo tela.

Inače, njegova supruga, koja je prijavila njegov nestanak, izjavila je ranije da je Nešović na sebi kobnog dana nosio donji veš jednog poznatog brenda.

Prema istim saznanjima, na telu koje je juče pronađeno u buretu, pronađene su bokserice istog tog brenda, što je uneto u službenu dokumentaciju i predmet je daljih provera i veštačenja.

Aleksandar Nešović je, podsetimo, ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku i od 13. maja traga se za njegovim telom.

Autor: S.M.