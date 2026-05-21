Pripadnici UKP, Uprave za tehniku, SAJ, Žandarmerije, BIA, SVS, Policijske brigade, Vojne policije danima i noćima tragali za Aleksandrom Nesovićem Bajom: Telo pronađeno u buretu zalivenom betonom (FOTO)

Pripadnici UKP, Uprave za tehniku, SAJ, Žandarmerije, Policijske brigade, BIA, Sektora za vanredne situacije, Vojne policije od trenutka zvanicne prijave nestanka čoveka, učestvovali su u opsežnoj potrazi za Aleksandrom Nešovićem Bajom, čije je telo pronađeno u ataru sela Jarkovac kod Inđije, u buretu zalivenom betonom.

Akciju je od početka lično predvodio načelnik Uprave kriminalističke policije, koji je sa rukovodiocima i kompletnim sastavom UKP i drugih službi sve vreme bio na terenu. Uz njega je tokom cele istrage bio i načelnik Službe za suzbijanje kriminala.

U višednevnoj pretrazi terena učestvovali su pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), Žandarmerije, Vojne policije, Policijske brigade, SVS-a, Uprave za tehniku, Bezbednosno-informativne agencije (BIA), kao i kompletan sastav UKP.

Telo Aleksandra Nesovića pronađeno je tokom intenzivne pretrage terena u okolini Inđije, a istraga o ubistvu i dalje je u toku.

Autor: A.A.