ZNANJE KOJE ŠTITI! Pripadnici OVE POLICIJSKE JEDINICE nisu samo operativci na terenu

Pripadnici Posebne jedinice policije Policijske brigade Policijske uprave za grad Beograd nisu samo operativci na terenu, već i treneri koji svoje znanje prenose kolegama širom Evrope.

Kao sertifikovani instruktori SAMBI metodologije, major Bojan Gavrilović i vodnik Marko Ilić, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa službenim psima, učestvuju kao predavači na međunarodnoj EMPACT obuci za detekciju oružja i eksploziva u Kaluži.

Njihovo znanje nije teorijsko, potvrđeno je konkretnim rezultatima na terenu, gde K9 timovi svakodnevno doprinose otkrivanju oružja i jačanju bezbednosti.

Od obuke do instruktora, od Srbije do Evrope – znanje koje štiti.

Autor: S.M.