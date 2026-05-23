SKANDAL NA VRAČARU: Maloletnik (17) lupao izloge i mesecima ispisivao uredljive grafite protiv države!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Vračar, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, podneli su krivičnu prijavu protiv sedamnaestogodišnjeg maloletnika (2009) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Sumnja se da je on 21. maja 2026. godine oštetio izlog jednog ugostiteljskog objekta na Vračaru.

Takođe, tereti se da je u prethodnom periodu, u više navrata na području ove beogradske opštine, ispisivao grafite uvredljive sadržine upućene državnim organima Srbije.

