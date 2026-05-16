DROGU SKRIVAO U KUTIJAMA CEDEVITE I KAFE! Pao diler u Beogradu, policija mu upala u stan, pa pronašla veliku količinu narkotika

Izvor: Pink.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Palilula, Odseka za suzbijanje kriminala, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. M. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje je koristio osumnjičeni napodručju Beograda pronašla i zaplenila oko 850 grama amfetamina i manju količinu marihuane.

Kako se može videti na fotografijama, drogu je skrivao u kutijama cedevite i kafe.

Foto: MUP Srbije

M. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: Iva Besarabić

