Pogledajte SNIMAK NAPADA na vlasnika restorana na NOVOM BEOGRADU: Napadač iznenada potrčao prema G. S. i zapucao!

Sigurnosne kamere snimile su pucnjavu u restoranu "Džeri" na Novom Beogradu.

Na snimku se vidi kako kako napadač puca u vlasnika lokala G. S., u trenutku dok on sedi za stolom i priča sa sa muškarcem.

Napad u kojem je vlasnik restorana teško ranjen, dogodio se u četvrtak 21. maja, u prepodnevnim satima.

Kako se vidi na snimku napadač je imao kačketom na glavi. Ustao je od stola i uputio se ka G.S.

U jednom trenutku sagovornik G. S., koji je sedeo napadaču okrenut leđima, se pomera u stolici i seda iskosa, kako bi prekrstio noge. Tada se vidi kako napadač kreće ka G.S.

U lokalu je nastala opšta pometnja, a napadač, nakon što je prišao stolu gde je vlasnik sedeo, se okreće i izleće iz lokala.

Policija je ubrzo privela M. D. (24) zbog sumnje da je upravo on mladić koji je sedeo u lokalu i ispalio hice u G. S. Prilikom saslušanja u Višem javnom tužilaštvu, M. D. je negirao krivično delo koje mu se stavlja na teret, ali nije želeo da detaljno iznosi odbranu.

Autor: S.M.