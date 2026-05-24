NIJE SE OBAZIRAO NA GOSTE! Podmukli plan pucača iz restorana na Novom Beogradu: Iz jednog postupka je jasno kako je sve osmislio

Isplivali detalji jezive pucnjave na Novom Beogradu. Sigurnosne kamere zabeležile su podmukli plan Mihajla D. (24) koji je najpre sedeo u bašti restorana "Džeri", fiksirao vlasnika G.S. pogledom, opipao pištolj, a potom utrčao unutra i hladnokrvno otvorio vatru dok su prestravljeni gosti bežali pod stolove.

Stravični detalji pucnjave koja se dogodila 21. maja oko 11.30 sati u poznatom restoranu na Novom Beogradu, ugledali su svetlost dana. Osumnjičeni Mihajlo D. (24) tereti se da je sa pet hitaca iz revolvera ranio vlasnika ugostiteljskog objekta, G.S., a snimci sa sigurnosnih kamera otkrivaju da je sve izvedeno na izuzetno proračunat i podmukao način.

Iz ovog postupka je jasno kako je sve isplanirao

Novi detalji sa video-snimka, koji je u posedu portala Telegraf.rs, jasno razotkrivaju plan napadača. Iz njegovog postupka pre same pucnjave potpuno je očigledno da je zločin bio detaljno osmišljen.

Na snimku se najpre vidi kako Mihajlo sedi za stolom kao gost u bašti restorana "Džeri". Odatle je pažljivo osmatrao unutrašnjost objekta i po dijagonali gledao direktno u svoju žrtvu - vlasnika restorana. U jednom trenutku, osumnjičeni rukom pipa mesto gde mu se nalazi pištolj, nakon čega naglo skače sa stolice, utrčava u restoran i započinje krvavi pir.

Ignorisao ostale goste i pucao iz stola

Nakon što je utrčao, Mihajlo D. seda za sto dijagonalno od onog za kojim je sedeo G.S. u društvu jednog muškarca. Posebno upada u oči podatak koji dokazuje da je napadač tačno znao ko mu je meta – nedaleko od vlasnika sedela su još dvojica muškaraca za susednim stolom, ali ih je on potpuno ignorisao.

"Na snimku se vidi da je u jednom trenutku, dok je još sedeo, Mihajlo D. izvadio pištolj i počeo da puca u pravcu G.S. Čim je ispalio prvi metak, on ustaje, a svedoci koji su se tu zatekli u panici su bežali i zalegali pod stolove. Osumnjičeni je krenuo ka stolu G.S. i, prilazeći mu, nastavio da rešeta. Kada je prišao potpuno blizu, ponovo je ispalio hice u pravcu žrtve, a potom je, mlateći revolverom, užurbanim korakom izašao napolje", opisuje izvor detalje zabeležene na kamerama.

Napadač je u trenutku izvršenja krivičnog dela na sebi imao trenerku, dok mu je glava bila zaklonjena kačketom.

Slučajni gost - pripadnik SAJ-a krenuo u poteru

Drama se nastavila i ispred restorana. Mihajlo D. je po izlasku počeo da beži, ali nije znao da se među gostima u lokalu nalazio i pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), koji je bio van dužnosti.

Policajac M.M. je odmah krenuo u poteru za naoružanim napadačem. Kada se osumnjičeni ispred objekta sapleo i pao, pripadnik SAJ-a mu je munjevito prišao i lišio ga slobode. Prilikom pada, napadaču je ispao revolver iz ruku.

Pogodilo ga pet projektila

Vlasnik restorana G.S. je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u Urgentni centar sa teškim telesnim povredama. Prema nezvaničnim informacijama, pogođen je sa pet metaka.

Dva hica pogodila su ga u levu nogu, dva hica u desnu nogu i jedan hitac u ruku.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saopšteno je da je napadač koristio revolver marke "Zastava" sa šest komada municije u burencetu, kao i da je u žrtvu ispalio "4,5 projektila", čime je direktno ugrozio i živote policajca M.M, gosta B.Š. i drugih lica u lokalu.

Branio se ćutanjem, tužilaštvo traži pritvor

Mihajlo D. je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu gde mu se na teret stavlja krivično delo pokušaj ubistva na podmukao način, kao i nedozvoljeno nošenje oružja. On je kratko negirao krivicu, ali je odbio da detaljno iznosi svoju odbranu.

Tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda predložilo određivanje pritvora, i to zbog opasnosti od bekstva, opasnosti da ne ponovi krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog uznemirenja javnosti za delo za koje je zaprećena kazna zatvora preko 10 godina.

Autor: S.M.