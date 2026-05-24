UŽAS U PROKUPLJU! Čovek pao sa zgrade u pešačkoj zoni, očevici zanemeli od čuda: Samo se čuo tup udarac! Pacijent hitno prebačen u UKC Niš!

Težak incident dogodio se oko 18 časova na poznatom šetalištu, lekari konstatovali teške telesne povrede nakon hitne dijagnostike.

Užasne scene odigrale su se večeras u samom centru Prokuplja, kada je muškarac I. R. (48) pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima pao sa zgrade u Pešačkoj zoni. Nesreća se dogodila oko 18 časova, a svedoci ovog jezivog događaja ostali su u potpunom šoku.

Prema izjavama građana koji su se u tom trenutku zatekli na popularnom šetalištu, ništa nije slutilo na tragediju sve dok se odjednom nije začuo stravičan i tup udarac o tlo.

Na lice mesta je odmah alarmirana Hitna pomoć, a povređeni muškarac je hitno prevezen u bolnicu. Iz Zdravstvenog centra Prokuplje zvanično je potvrđeno da je pacijent primljen u teškom stanju:

"Pacijent I. R. (48) večeras je, u 19.13 časova, vozilom Hitne pomoći Prokuplje dovezen u Odeljenje za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja nakon pada sa visine od nekoliko metara. Po prijemu je odmah sprovedena kompletna dijagnostika, uključujući RTG preglede, a pacijenta je pregledao i dežurni hirurg", saopšteno je iz ove ustanove.

S obzirom na ozbiljnost situacije i težinu povreda koje su mu konstatovane, prokupački lekari su morali hitno da reaguju i transportuju ga u veću zdravstvenu ustanovu radi spasavanja života.

"Konstatovane su teške telesne povrede, nakon čega je pacijent dalje zbrinut u skladu sa medicinskim procedurama i upućen u UKC Niš na dalje lečenje", dodaju iz Zdravstvenog centra Prokuplje.

Detalji i tačan uzrok ovog pada za sada nisu poznati, a policijska istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.

Autor: D.S.