AKTUELNO

Hronika

UŽAS U PROKUPLJU! Čovek pao sa zgrade u pešačkoj zoni, očevici zanemeli od čuda: Samo se čuo tup udarac! Pacijent hitno prebačen u UKC Niš!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Težak incident dogodio se oko 18 časova na poznatom šetalištu, lekari konstatovali teške telesne povrede nakon hitne dijagnostike.

Užasne scene odigrale su se večeras u samom centru Prokuplja, kada je muškarac I. R. (48) pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima pao sa zgrade u Pešačkoj zoni. Nesreća se dogodila oko 18 časova, a svedoci ovog jezivog događaja ostali su u potpunom šoku.

Prema izjavama građana koji su se u tom trenutku zatekli na popularnom šetalištu, ništa nije slutilo na tragediju sve dok se odjednom nije začuo stravičan i tup udarac o tlo.

Na lice mesta je odmah alarmirana Hitna pomoć, a povređeni muškarac je hitno prevezen u bolnicu. Iz Zdravstvenog centra Prokuplje zvanično je potvrđeno da je pacijent primljen u teškom stanju:

"Pacijent I. R. (48) večeras je, u 19.13 časova, vozilom Hitne pomoći Prokuplje dovezen u Odeljenje za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja nakon pada sa visine od nekoliko metara. Po prijemu je odmah sprovedena kompletna dijagnostika, uključujući RTG preglede, a pacijenta je pregledao i dežurni hirurg", saopšteno je iz ove ustanove.

S obzirom na ozbiljnost situacije i težinu povreda koje su mu konstatovane, prokupački lekari su morali hitno da reaguju i transportuju ga u veću zdravstvenu ustanovu radi spasavanja života.

"Konstatovane su teške telesne povrede, nakon čega je pacijent dalje zbrinut u skladu sa medicinskim procedurama i upućen u UKC Niš na dalje lečenje", dodaju iz Zdravstvenog centra Prokuplje.

Detalji i tačan uzrok ovog pada za sada nisu poznati, a policijska istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.

Autor: D.S.

#Hronika

#Pad sa zgrade

#Prokuplje

#UKC Niš

#bolnica Prokuplje

#nesreća u Prokuplju

#pešačka zona Prokuplje

POVEZANE VESTI

Hronika

UŽAS U PROKUPLJU: Svinja izujedala staricu po licu i telu dok ju je hranila – prebačena hitno u UKC Niš!

Hronika

UŽAS U NIŠU! Radnik (56) pao sa četvrtog sprata zgrade u izgradnji

Hronika

Tuča u kafiću u Karađorđevoj ulici: Muškarac zadobio žestok udarac u glavu, HITNO prebačen u bolnicu

Hronika

DEVOJČICA (2) PALA SA TERASE! Užas kod Vranja: Zadobila TEŠKE POVREDE, hitno prevezena u UKC Niš

Svet

MAJKA IZBOLA ĆERKICU DOK JE SPAVALA: Otac ušao u kuću i čuo nešto čudno, u sobi zatekao UŽAS

Hronika

ŽENA IZBODENA U ULAZU ZGRADE NA NOVOM BEOGRADU: Napadač je ubadao u grudi, vrat i rame!