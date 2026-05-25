PIJAN VOZIO U KONTRASMERU NA AUTO-PUTU KOD BEŠKE Zahtev za podnošenje KRIVIČNE PRIJAVE protiv mladića (29) iz Majdanpeka

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneli su zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv dvadesetdevetogodišnjeg muškarca iz Majdanpeka, zbog sumnje da je učinio prekršaje iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Sumnja se da je on, juče, na auto-putu u pravcu Beograd-Novi Sad, kod Beške, upravljao vozilom u zabranjenom smeru.

Kako navode u PU Novi Sad, kontrolom je utvrđeno da je vozio u stanju teške alkoholisanosti, sa 1,58 promila alkohola u organizmu.

Njemu je određeno zadržavanje do 24 sata, nakon čega je priveden na saslušanje u nadležni Prekršajni sud.

Sudija Prekršajnog suda izrekao mu je kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, 220.000 dinara novčane kazne, 12 meseci zabrane upravljanja motornim vozilom i 25 kaznenih poena. Nakon pravosnažnosti presude, a na osnovu izrečenih kaznenih poena, biće mu oduzeta vozačka dozvola.

Autor: Jovana Nerić

