TOTALNI KOLAPS NA AUTO-PUTU U SMERU KA BEOGRADU! Kamion s cisternom potpuno izgoreo, jake vatrogasne snage upućene na teren! Sve stoji (FOTO)

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Zbog požara na kamionu kod Krnjeva potpuno je blokiran saobraćaj na autoputu E-75 u smeru ka Beogradu.

Na autoputu E-75, u smeru ka Beogradu, danas je došlo do teškog saobraćajnog kolapsa zbog stravičnog požara koji je izbio na kamionu. Kod mesta Krnjevo (u blizini Lozovika i Velike Plane), u potpunosti je izgoreo kamion sa cisternom, zbog čega jesaobraćaj na ovoj deonici trenutno paralisan.

Prema prvim informacijama, plamen je brzo progutao teretnjak, a gust crni dim kuljao je visoko iznad autoputa, što je izazvalo paniku među vozačima. Na lice mesta su odmah upućene jake vatrogasne snage.

Vozači javljaju da se formirao ogroman čep i da se na ovoj deonici stoji u mestu. Ekipe rade na obezbeđivanju lokacije, nakon čega će se pristupiti raščišćavanju kolovoza i uklanjanju izgorelog teretnjaka.

Alternativni pravac je ka starom Carigradskom drumu (magistralni put).

Ovim pravcem vozači mogu da zaobiđu blokirani deo kod Krnjeva i Lozovika, nakon čega se mogu ponovo uključiti na autoput ka Beogradu na narednim petljama. Savetuje se maksimalan oprez u vožnji i strogo poštovanje signalizacije i naredbi policijskih službenika.

Autor: Jovana Nerić

