Dva udesa u Beogradu, reagovala Hitna pomoć

U Beogradu su se sinoć oko 20 časova dogodile dve saobraćajne nezgode, na Karaburmi i na Banovom brdu, u kojima nije bilo teže povređenih.

U naselju Popova bara u opštini Palilula u 20.43 časa došlo do fizičkog obračuna dvojice muškaraca.

Ekipe Hitne pomoći konstatovale su kod povređenih posekotine i hematome, nakon čega su prevezeni u Urgentni centar na dalje lečenje.

Tokom noći, službi Hitne pomoći najčešće su se obraćali građani sa tegobama izazvanim alergijama, poput kijavice, otežanog disanja i bola u grudima, kao i hronični i kardiovaskularni bolesnici.

Autor: S.M.