AKTUELNO

Hronika

Dva udesa u Beogradu, reagovala Hitna pomoć

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

U Beogradu su se sinoć oko 20 časova dogodile dve saobraćajne nezgode, na Karaburmi i na Banovom brdu, u kojima nije bilo teže povređenih.

U naselju Popova bara u opštini Palilula u 20.43 časa došlo do fizičkog obračuna dvojice muškaraca.

Ekipe Hitne pomoći konstatovale su kod povređenih posekotine i hematome, nakon čega su prevezeni u Urgentni centar na dalje lečenje.

Tokom noći, službi Hitne pomoći najčešće su se obraćali građani sa tegobama izazvanim alergijama, poput kijavice, otežanog disanja i bola u grudima, kao i hronični i kardiovaskularni bolesnici.

Autor: S.M.

#Hitna pomoć

#Nesreća

#Povređeni

#tuča

#udes

POVEZANE VESTI

Beograd

Dvoje povređenih: Hitna pomoć imala pune ruke posla, dramatična noć u Beogradu

Beograd

Hitna pomoć: U toku noći u Beogradu dve saobraćajne nezgode, bez povređenih

Hronika

Dva udesa u Beogradu, ima povređenih! Intervenisala HITNA POMOĆ

Beograd

Hitna pomoć: Relativno mirna noć u Beogradu, dva udesa bez povređenih

Hronika

DVE SAOBRAĆAJKE U BEOGRADU: Povređena jedna osoba

Hronika

4 UDESA U BEOGRADU Hitna pomoć intervenisala skoro 100 puta