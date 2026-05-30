PREOKRET U ISTRAZI ZA KRVAVI ZLOČIN NA SENJAKU! Konobaru iz restorana '27' ponovo određen pritvor, raspisana POTERNICA zbog novih dokaza!

Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sud je ponovo odredio pritvor do 30 dana V. Š, konobaru iz restorana "27" na Senjaku u kom je ubijen A. N, zbog postojanja novih činjenica i dokaza do kojih se došlo u toku istrage koja se vodi zbog tog ubistva, saznaje Tanjug.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je V. Š. odredio pritvor i naredio da se za njim raspise poternica.

Njemu je pre nekoliko dana pritvor bio ukinut jer su bili ispitani svi predloženi svedoci, ali je zbog novih dokaza tužilaštvo ponovo tražilo njegovo određivanje.

Istraga u ovom slučaju se vodi protiv ukupno 11 osoba zbog krivičnog dela teško ubistvo A. N. u restoranu "27" 12. maja, a konobar V. Š. se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i učinilaca i pomaganja nakon izvršenja krivičnog dela.



Autor: D.S.