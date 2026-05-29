SAZNAJEMO: Konobaru iz restorana na Senjaku u kojem je ubijen Aleksandar Nešović ponovo određen pritvor i naređeno izdavanje poternice

Konobaru iz restorana "27" Vuku Š. ponovo je na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određen pritvor do 30 dana, zbog postojanja novih činjenica i dokaza do kojih se došlo u toku istrage koja se vodi zbog teškog ubistva A.N. u tom restoranu 12. maja 2026. godine, saznaje Pink.rs

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je Vuku Š. odredio pritvor i naredio da se za njim raspiše i poternica.

Vuku Š. je pre nekoliko dana pritvor bio ukinut jer su bili ispitani svi predloženi svedoci, ali zbog novih dokaza tužilaštvo je ponovo tražilo njegovo određivanje.

Istaga u kojoj je Vuk Š. osumnjičen vodi se protiv ukupno 11 osoba zbog krivičnog dela Teško ubistvo izvršeno na štetu A.N. u restoranu "27" 12. maja 2026. godine, a on se tereti zbog neprijavljivanje krivičnog dela i učinilaca i pomaganja nakon izvršenja krivičnog dela.

