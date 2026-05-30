NA VRAČARU U ŽBUNJU SAKRILI AUTOMATSKU PUŠKU I FLAŠU S BENZINOM! Uhapšena dvojica muškaraca - evo šta im je policija pronašla u stanovima (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija u saradnji sa pripadnicima UKP u sedištu Ministarstva i Uprave za tehniku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. B. (1999) i A. S. (2002) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kako se sumnja, oni su na Vračaru, u žbunju, u torbi ostavili automatsku pušku sa trideset komada metaka i staklenu flašu sa benzinom pripremljenu za izvršenje krivičnog dela, koje je policija pronašla.

Policija je, prilikom pretresa stana i drugih prostorija u kojima osumnjičeni neprijavljeno borave, pronašla i više komada municije, kao i jedan okvir za automatsku pušku.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: A.A.

