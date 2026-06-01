AKTUELNO

Hronika

HAOS U NOVOM SADU: Masovna tuča u Kisačkoj ulici, policija hitno reagovala i pohapsila aktere!

Izvor: pINK.RS/bLIC, Foto: Pink.rs ||

U Kisačkoj ulici u Novom Sadu večeras je došlo do masovnog fizičkog obračuna u kojem je učestvovalo više lica.

Policija je nakon prijave brzo intervenisala na licu mesta, smirila situaciju i stavila je pod kontrolu, a kako se saznaje, više osoba je odmah lišeno slobode i uhapšeno.

Detalji incidenta u Novom Sadu

Brza reakcija policije: Pripadnici MUP-u su odmah izašli na teren, prekinuli sukob i sprečili dalje eskalacije nemira na ulici.

Hapšenja na licu mesta: Više osoba koje su učestvovale u ovom brutalnom fizičkom obračunu je privedeno i uhapšeno.

Uzrok i povrede još uvek nepoznati: Za sada zvanično nije poznat tačan uzrok koji je doveo do ovog masovnog sukoba, a takođe još uvek nema potvrđenih informacija o tome da li ima povređenih lica i o kakvom stepenu povreda je reč.

Istraga je u toku, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti i identifikaciji svih učesnika ovog incidenta.

Autor: D.S.

#Hitna Intervencija

#Kisačka ulica

#Novi Sad

#Policija

#Uhapšeni

#fizički obračun

#hronika Novi Sad

#masovna tuča

POVEZANE VESTI

Hronika

MASOVNA TUČA U NOVOM SADU: Mladići palili baklje da odaju počast poginulom drugu, a onda došlo do KRVAVOG SUKOBA!

Hronika

JEDNOM UNIŠTEN PREDNJI DEO, DRUGI SMRSKAN! Težak sudar dva automobila u Novom Sadu (FOTO)

Hronika

SUDAR KAMIONA I AUTOMOBILA! Saobraćajna nesreća u Novom Sadu, saobraćaj otežan! (VIDEO)

Hronika

Karambol u Novom Pazaru: Lančani sudar šest vozila, ima povređenih

Hronika

Masovna tuča u Novom Sadu! Mlatili se ispred bolnice, evo ko je započeo haos

Hronika

Svom snagom zamahnuo metalnom šipkom: Poznat motiv jezivog napada u Novom Sadu (VIDEO)