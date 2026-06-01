HAOS U NOVOM SADU: Masovna tuča u Kisačkoj ulici, policija hitno reagovala i pohapsila aktere!

U Kisačkoj ulici u Novom Sadu večeras je došlo do masovnog fizičkog obračuna u kojem je učestvovalo više lica.
Policija je nakon prijave brzo intervenisala na licu mesta, smirila situaciju i stavila je pod kontrolu, a kako se saznaje, više osoba je odmah lišeno slobode i uhapšeno.
Detalji incidenta u Novom Sadu
Brza reakcija policije: Pripadnici MUP-u su odmah izašli na teren, prekinuli sukob i sprečili dalje eskalacije nemira na ulici.
Hapšenja na licu mesta: Više osoba koje su učestvovale u ovom brutalnom fizičkom obračunu je privedeno i uhapšeno.
Uzrok i povrede još uvek nepoznati: Za sada zvanično nije poznat tačan uzrok koji je doveo do ovog masovnog sukoba, a takođe još uvek nema potvrđenih informacija o tome da li ima povređenih lica i o kakvom stepenu povreda je reč.
Istraga je u toku, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti i identifikaciji svih učesnika ovog incidenta.
Autor: D.S.