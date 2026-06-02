GDE JE TELO DANKE ILIĆ? Otac Dejana Dragijevića OSLOBOĐEN optužbi, ceo slučaj i dalje pod VELOM MISTERIJE

Viši sud u Negotinu doneo je rešenje kojim se Radoslav Dragijević (75), otac prvookrivljenog Dejana Dragijevića za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, oslobađa optužbi da je pomogao u skrivanju tela devojčice.

Prema navodima iz optužnice Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, Radoslav Dragijević je bio optužen jer je postojala opravdana sumnja da u periodu od 28. marta do 4. aprila 2024. godine, zajedno sa sinom Dejanom, nije prijavio Srđana Jankovića kao saizvršioca u stravičnom ubistvu dvogodišnje Danke.

Šta je pisalo u oborenoj optužnici?

Kako je ranije utvrđeno, Dejan Dragijević je navodno 28. marta, dva dana nakon nestanka i ubistva devojčice, uzeo telo male Danke sa deponije na koju je prvobitno bačena. On je vozilom marke "pežo" dovezao telo u dvorište njihove porodične kuće u selu Zlot, gde je ocu i bratu Daliboru rekao šta je uradio i priznao zločin.

Tek osam dana kasnije, tačnije u periodu između 4. i 6. aprila, Radoslav je, prema optužnim navodima, zajedno sa sada pokojnim sinom Daliborom prevezao telo Danke Ilić u jednu napuštenu kuću na Novom Zlotskom putu.

Sumnjalo se da je Radoslav, nakon hapšenja njegovih sinova i Srđana Jankovića, a znajući da policija neprekidno traga za telom deteta, sam otišao do te napuštene kuće, uzeo Dankino telo i sakrio ga na drugu, nepoznatu lokaciju kako ga istražitelji nikada ne bi pronašli. Podsetimo, Radoslav Dragijević se tokom celog postupka branio ćutanjem, a nakon što je proveo dva meseca u pritvoru, po izlasku na slobodu kratko je poručio da "nema šta da kaže". Sada ga je Viši sud u Negotinu zvanično oslobodio krivice za dela koja su mu stavljana na teret.

Detalji jezivog zločina: Udarena kolima, pa ubijena?

Podsetimo, optužnica protiv Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića do detalja opisuje stravične trenutke sudbonosnog 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora.

Njih dvojica su se u beloj "fijat pandi" vraćali sa radnog zadatka. Vozilom je upravljao Janković, dok je Dragijević bio na mestu suvozača. U jednom trenutku, automobilom su udarili dvogodišnju Danku Ilić, usled čega je devojčica pala sa desne strane vozila.

Kako se navodi u optužnom aktu, Dejan Dragijević je primetio devojčicu i o tome obavestio Jankovića.

Danka Ilić je, prema sumnjama iz istrage, bila živa nakon udara kolima.

Međutim, umesto da joj pomognu, optuženi su se dogovorili da uklone telo sa puta. Kako se navodi u optužnici, skovali su plan da devojčicu ubiju ukoliko pokaže znake života i da sakriju telo, a sve sa ciljem da izbegnu krivičnu odgovornost za saobraćajnu nesreću.

Višem sudu u Negotinu početkom marta stigla su tri odgovora na optužnicu. Nakon dopune istrage, Dejan Dragijević i Srđan Janković optuženi su za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, za koje je u Srbiji zaprećena najstroža kazna – doživotni zatvor bez uslovnog otpusta.

Od nestanka u Banjskom polju do odluke suda

26. mart 2024. godine - NESTANAK I KOBNI UDARAC

Danka Ilić (2) nestaje iz dvorišta u Banjskom polju. Prvi put u Srbiji aktiviran je sistem "Pronađi me". Prema optužnici, radnici JKP "Vodovod" Srđan Janković i Dejan Dragijević službenom "fijat pandom" udaraju devojčicu, unose je u vozilo i bacaju na divlju deponiju.

28. marta 2024. - PREMEŠTANJE TELA

Dok traje potraga, Dejan Dragijević privatnim automobilom uzima telo sa deponije i donosi ga u dvorište porodične kuće u selu Zlot, gde sve saopštava ocu i bratu.

4. april 2024. - HAPŠENJE

Policija hapsi Jankovića i Dragijevića. Dejan Dragijević u potpunosti priznaje zločin i do detalja opisuje stravične detalje. Janković se brani ćutanjem. Telo na deponiji nije pronađeno.

4. – 6. april 2024. - NOVO SKRIVANJE TELA

U danima oko hapšenja, Radoslav i njegov sin Dalibor navodno prevoze telo u napuštenu kuću na Novom Zlotskom putu. Nakon hapšenja sinova, otac Radoslav navodno sam premešta telo na novu, do danas nepoznatu lokaciju.

6. april 2024. - UHAPŠENI OTAC I BRAT, SMRT U POLICIJI

Policija hapsi Radoslava i Dalibora Dragijevića. Samo dan kasnije, 7. aprila, Dalibor Dragijević umire u pritvoru u Boru usled srčanog udara.

Jun 2024. - PREOKRET NA SASLUŠANJU

Srđan Janković traži dopunsko saslušanje i u potpunosti negira krivicu, tvrdeći da devojčicu nikada nije video. Nedugo zatim, i Dejan Dragijević menja iskaz i negira zločin koji je prethodno priznao.

Avgust 2024. - RADOSLAV DRAGIJEVIĆ NA SLOBODI

Nakon dva meseca u pritvoru, otac prvookrivljenog pušten je da se brani sa slobode. Brani se ćutanjem.

Oktobar 2024. - PODIGNUTA OPTUŽNICA

Više javno tužilaštvo u Zaječaru podiže optužnicu za teško ubistvo. Sud je kasnije vraća na dopunu radi boljeg razjašnjenja činjenica.

Mart 2025. - OPTUŽNICA PONOVO PRED SUDOM

Nakon dopune istrage, optužnica se vraća u Viši sud u Negotinu. Odbrana osporava dokaze jer nema ključnog materijalnog dokaza – tela devojčice, niti jasnih DNK tragova u vozilu.

Jun 2026. - OTAC OSLOBOĐEN OPTUŽBI

Viši sud u Negotinu donosi rešenje kojim se Radoslav Dragijević oslobađa svih optužbi. Sud je utvrdio da nema dovoljno dokaza koji bi potkrepili tvrdnje tužilaštva.

Suđenje glavnim osumnjičenima za teško ubistvo se nastavlja, dok sudbina tela male Danke Ilić i dalje ostaje najveća misterija ovog nezapamćenog zločina.

Autor: S.M.