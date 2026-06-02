TEŽAK UDES U SURČINU: Trinaestogodišnjak motorom pokosio devojčicu ispred škole, hitno prevezena u bolnicu

U naselju Progar u opštini Surčin danas oko 10 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređena jedanaestogodišnja devojčica.

Incident se odigrao na obeleženom pešačkom prelazu u Ulici Momira Pucarevića kod broja 2, neposredno ispred Osnovne škole „Branko Radičević“.

Jedan od očevidaca koji se zatekao na licu mesta odmah je alarmirao policiju prijavivši da je vozač dvotočkaša oborio dete na zebri.

Za volanom mopeda bio trinaestogodišnjak

Policijska patrola je po izlasku na teren utvrdila da je mopedom „tomos“ upravljao trinaestogodišnji dečak! On je na pešačkom prelazu naleteo na devojčicu (11) i oborio je na kolovoz.

Prema zakonu, trinaestogodišnjak nije imao pravo da upravlja motornim vozilom u javnom saobraćaju.

Devojčica hitno prevezena u bolnicu

Na mesto negode ubrzo je stigla Hitna pomoć i policija. Devojčica je prevezena u bolnicu svesna i komunikativna.

Autor: S.M.