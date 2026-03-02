Težak udes na Vračaru: Devojčica povređena, ostala da leži na ulici

U ulici Hadži Prodanova u Beogradu danas oko 11 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređena petnaestogodišnja devojčica.

Prema rečima očevidaca, devojčica je prelazila ulicu na obeleženom pešačkom prelazu kada je na nju naleteo automobil, koji ju je udario tom silinom da je tinejdžerka pala na kolovoz. Vozač se, prema tvrdnjama prisutnih, nije zaustavio već je velikom brzinom pobegao sa lica mesta.

Nezgoda se dogodila u popodnevnim časovima, u zoni gde je frekvencija đaka povećana zbog blizine škole.

- Sve se desilo u sekundi. Čuo se tup udarac i škripa guma. Devojčica je ostala da leži, a automobil je samo produžio dalje bez kočenja - navodi jedan od očevidaca koji se zatekao u blizini Hadži Prodanove ulice.

Stanje devojčice

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je tinejdžerki ukazala prvu pomoć, nakon čega je transportovana u dežurnu zdravstvenu ustanovu radi daljeg snimanja i dijagnostike.

Policija je obavila uviđaj i trenutno se vrši pregled snimaka sa nadzornih kamera okolnih objekata kako bi se identifikovala marka i registracija vozila koje je učestvovalo u udesu.

Autor: S.M.