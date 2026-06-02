VANREDNO STANJE U NEMAČKOJ, SRBIN DRŽI DECU KAO TAOCE! Pucao na policiju, pa se naoružan zabarikadirao u stanu – specijalci SEK-a hitno opkolili zgradu!

Talačka kriza u dortmundskom okrugu Hehsten (Höchsten) i dalje traje, a situacija je iz minuta u minut sve napetija! Naoružani muškarac iz Srbije, koji se zabarikadirao u stanu sa dvoje male dece nakon što je pucao na policajca, odbija da se preda, a nemački mediji prenose da najmlađe dete ima samo sedam godina.

Kako javljaju reporteri sa lica mesta, policija drži blokiran ceo kvart, a na samoj ivici kordona, pod strogim obezbeđenjem, nalazi se i jedna preplašena žena. Pretpostavlja se da je reč o majci zatočene dece i partnerki otmičara, koja u suzama čeka ishod pregovora.

Policajac preživeo pukom srećom – spasio ga pancir

Nemački list Bild prenosi da je ranjeni policajac preživeo čistom srećom. Tokom potere, osumnjičeni Srbin je kroz prozor automobila ispalio hitac iz malokalibarskog oružja direktno u policajca. Metak je pogodio prsa, ali je policajac nosio zaštitni balistički prsluk (pancir), pa je prošao samo sa lakšim povredama i modricama.

Pre nego što je započeo talačku krizu, ovaj muškarac je napravio opšti haos u jednom lokalnom restoranu u Dortmundu, gde je metalnom palicom napadao goste i prskao ih biber sprejom, nakon čega je seo u auto i otpočeo krvavi beg.

U akciju uključeni i specijalno obučeni psi napadači

Teško naoružani pripadnici elitne jedinice SEK (Spezialeinsatzkommando), opremljeni teškim balističkim štitovima i dugim cevima, i dalje drže kuću pod potpunom blokadom. Pregovarački tim neprestano pokušava da stupi u kontakt sa otmičarom i ubedi ga da odustane, kako bi se zaštitili životi dvoje preplašene dece.

Najnoviji snimci i fotografije sa terena pokazuju da je policija na prvu liniju dovela i specijalno obučene službene pse napadače. U ovakvim kriznim situacijama, ovi psi se koriste za munjevito upadanje i onesposobljavanje naoružanih otmičara u deliću sekunde, pre nego što stignu da povuku okidač.

Autor: D.S.