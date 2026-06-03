TRAŽI SE MAKSIMALNA KAZNA ZA VOĐU KAVČANA! Skaj poruke otkrile jezive detalje ubistva Ljepoje: Zviceru preti robija zbog klanja Pink Pantera!

Pred podgoričkim Višim sudom počelo je iznošenje završnih reči na suđenju vođi "kavačkog klana" Radoju Zviceru, njegovim "prljavim" policajcima Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću, kao i ostalim pripadnicima ove kriminalne grupe.

Specijalni državni tužilac Zoran Vučinić istakao je da su optužbe u potpunosti potvrđene Skaj komunikacijom i za sve optužene je tražio dugogodišnje kazne zatvora. Za samog Radoja Zvicera tužilaštvo traži rigorozne kazne:

- 40 godina zatvora za teško ubistvo "Pink Pantera" Milana Ljepoje.

- Po 10 godina zatvora za svako krivično delo vezano za šverc droge.

- 15 godina zatvora za stvaranje organizovane kriminalne grupe.

- 10 godina zatvora za pranje novca.

- 8 godina zatvora za nedozvoljeno držanje oružja.

Kao glavna otežavajuća okolnost naveden je monstruozan način na koji je Ljepoja ubijen, dok je motiv bila Zvicerova osveta jer je verovao da iza pokušaja njegovog ubistva u Kijevu stoji upravo Ljepoja.

"Uhvatili smo živog krvnika"



Prema navodima optužnice, pripadnici klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića su na prevaru namamili Ljepoju u "kuću strave" u Ritopeku ponudivši mu na prodaju blindirani BMW. Odmah nakon zarobljavanja, poslali su poruku Zviceru: "Uhvatili smo živog krvnika".

U jezivoj Skaj prepisci koja je javno pročitana, ubice su detaljno obaveštavale vođu klana o mučenju žrtve:

"Aj da uradimo bar njega do Nove, da zacementiramo rezultat", "Nadam se da smo ti ulepšali dan, gledaj mu kontakte, da l znaš nekog... Kune se pacov da nema veze sa Ukrajinom'"

Na ove poruke, iz Crne Gore je stigao odgovor: "Znači, zarobiše ga braća, zna onaj dosta da kaže, srećna mu lopata... radimo ga pod hitno, ali ako opalimo Zvonceta, mnogo će se patiti Pacov".

Šestorici ubica platio 210.000 evra



Ljepoja je pretrpeo nezapamćenu torturu. Svi zajedno su ga tukli i mučili kako bi mu iznudili informacije o suparničkim klanovima, a potom su ga kese preko glave i žice udavili Belivuk, Hrvatin, Lalić i Janković. Veljko Belivuk mu je na kraju nožem presekao vrat.

Nakon kasapljenja tela, fotografije su delili među sobom i slali kontaktima žrtve, a ostatke su samleli u industrijskoj mašini za meso i bacili u Dunav.

Zvicer je za ovaj krvavi pir nagradio šestoricu saučesnika (Flash, Leo, Barry, Hell, Cantona i Inženjer) sa ukupno 210.000 evra, odnosno sa po 35.000 evra svakome, dok Belivuk i Miljković, prema optužnici, nisu uzeli novac.

Autor: D.S.