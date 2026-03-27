'OSEĆAM SE KAO DA JE NEKA STRUJA U MENI' Najbliži Zvicerov saradnik se vadi na ludilo: Kašćelan optužen za najteže zločine, sada traži da mu se NE SUDI

Pred podgoričkim Višim sudom juče je nastavljeno suđenja Radoju Zviceru, Ljubu Milović, Petru Lazoviću i grupi.

Na početku ročišta sudu se obratio advokat Dragoljub Đukanović, koji zastupa Slobodana Kašćelana.

- Imam psihijatrijski nalaz i mišljenje za Slobodana Kašćelana. Utvrđeno je da boluje od teškog duševnog oboljenja. Ima i mišljenje u nalazu da nije sposoban da prati tok glavnog pretresa i da aktivno učestvuje u njemu. To je navedeno u nalazu iz drugog postupka - kazao je advokat Đukanović.

Zatim se sudu obratio optuženi Kašćelan i kazao: " Sudija, ja se osećam kao da je struja u meni".

Advokat je kazao da je nalaz od psihijatra Ljiljane Vučinić. Advokat je detaljno saopštio šta je veštak naveo u nalazu (zbog etičkog kodeksa nećemo objaviti te detalje).

Đukanović je sudu kazao da je konstatovano da je Kašćelan "teško i trajno duševno oboleo".

- Veštak smatra da on nije procesno sposoban. U tom smislu bih naveo da je veštak kazao da se radi o trajnom duševnom poremećaju koje isključuje uračunljivost. Sudija Rabrenović u drugom predmetu je procenila da je po tom pitanju još nešto potrebno ispitati - dodao je. advokat.

On je istakao da je ta dokumentacija, koja potvrđuje da je Kašćelan trajno duševno oboleo, postojala i u vreme izvršenja krivičnog dela i da to povlači za sobom mnoga pitanja i uračunljivost.

Šta je pokazalo ranije veštačenje Kašćelana

Sudu se zatim obratio specijalni državni tužilac Miloš Šoškić. On je ukazao da je Kašćelan i ranije veštačen na ove okolnosti prije nekoliko godina i da je tada ustanovljeno da optuženi nema pomenuto oboljenje.

Na to je optuženi Slobodan Kašćelan burno reagovao, ustao sa optuženičke klupe i povišenim tonom rekao: "Ko me vještačio?Najveća f***** i ništa roba."

Sudija je konstatovao da se Kašćelan obratio bez dozvole suda i opomenuo ga.

Nakon što je sudija dao pauzu saopštena je odluka sudskog veća.

- Sud donosi rešenje, određuje se psihijatrijsko veštačenje optuženog Slobodana Kašćelana koje će biti povereno timu veštaka psihijatru, neuropsihijatru i psihologu, sa zadatkom da se utvrdi da li je optuženi Slobodan Kašćelan sposoban da prati tok pretresa i aktivno učestvuje na glavnom pretresu, kao i da se utvrdi njegova uračunljivost - kazao je sudija Veljko Radovanović.

Advokat Dragoljub Đukanović je predložio da ovo veštačenje ne rade dva veštaka koja su već bila angažovana po drugim predmetima u odnosu na Kašćelana. Dodao je da ako treba i neko iz Evrope izvrši veštačenje.

Sudija Radovanović je zatim saopštio da se razdvaja ovaj sudski postupak u odnosu na Kašćelana.

Povodom toga je advokat Marko Radović zatražio izuzeće sudije Radovanovića.

Kao razlog za to advokat je naveo da se dovodi u pitanje objektivnost i nepristrasnost sudije i dodao: "U drugim postupcima isti predsednik vijeća, kada se takođe radilo o ovom veštačenju optuženih, nije razdvajao postupak. Stiče se utisak kao da je cilj da se ovaj postupak što pre privede kraju i požuri".

O ovom zahtevu odluku će doneti predsednik Višeg suda, sudija Zoran Radović.

Za šta se tereti Slobodan Kašćelan

Optuženi Petar Lazović je sudu predao svoje izjašnjenje povodom SKY prepiski koje je sud planira da u ovom postpuku počne da sprovodi kao dokaz. Zbog odlaganja ročišta SKY nije proveden kao dokaz

Podsećamo, Viši sud u Podgorici potvrdio je deo optužnice protiv grupe Radoja Zvicera, među čijim članovima su i službenici policije Petar Lazović i Ljubo Milović.

Pored Zvicera, Milovića i Lazovića na optužnici su: Radoje Živković, Nikola Spasojević, Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić, Duško Roganović, Radovan Mujović, Radovan Pantović i Nikša Perović

Lazović, Milović, Slobodan Kašćelan, Radovan Mujović, Pantović i Perović se terete da su zajedno sa Ljubom Milovićem, Radojem Živkovićem, Nikolom Spasojevićem Duškom Roganovićem pripadnici kriminalne organizacije Kotoranina Radoja Zvicera.

Prema navodima tužilačkog akta, ova kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i osim u Crnoj Gori djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji.

Hapšenje je uslijedilo nakon medijskih objava da je EUROPOL upozorio nadležne organe na moguće kriminalne aktivnosti Lazovića. Tada je objavljena i "SKY" komunikacija za koju se navodi da je u njoj sa kavčanima učestvovao Petar Lazović.

Prema navodima SDT - a sumnja se da je on radio za pripadnike kavačkog klana. Lazović je negirao te optužbe.

Optuženi se terete za više teških krivičnih dela, kao što su teška ubistva, pokušaji ubistava, šverc droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba položaja.

Autor: S.M.