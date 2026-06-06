Policajci zatekli uplakanu trudnicu (24) u centru Beograda, a onda je otkrivena JEZIVA ISTINA! Partner je tukao, pretio smrću, a onda je udario u STOMAK!

Prema njenim rečima, partner ju je psovao, pretio joj i fizički napao, uključujući udarac u stomak. Policija je odmah obavestila tužioca, koji je izdao hitne mere udaljenja i zabrane prilaska nasilniku.

Policijski službenici PS Stari grad u ponedeljak uveče tokom redovne patrole naišli su na uplakanu trudnicu (24), a nakon što su je upitali šta joj je i kako mogu da joj pomognu, ona im je ispričala da ju je brutalno pretukao partner (35), piše Blic.

Prema prvim informacijama slučaj jezivog nasilja otkriven je na Gundulićevom vencu u centru Beograda kada je policija obavljala svoje redovne zadatke. Tokom razgovora sa uplakanom trudnicom, policajci su otkrili da je u šestom mesecu trudnoće, te im je ispričala da ju je partner psovao, omalovažavao, pretio da će je ubiti nakon čega je i fizički napao.

- Trudnicu je gurao rukama, a zatim stezao i stiskao i zadao joj udarce po telu, kao i udarac nogom u stomak- ispričala je trudnica policajcima, kaže izvor.

Kako navodi izvor trudnica je ispričala i da živi u Beču, da je partner više ne zanima, a su policajci po službenoj dužnosti odmah kontaktirali dežurnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva, koji je naložio da se muškarcu odmah izreknu hitne mere udaljenje iz stana i zabrana prilaska u vezi sa nasiljem u porodici.

Takođe, naloženo je da se napadnuta devojka hitno javi dežurnom lekaru radi pružanja pomoći, ali i dobijanja povredne liste.

Autor: Jovana Nerić