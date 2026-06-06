PAD SERIJSKOG RAZBOJNIKA U BEOGRADU! Godinama sejao strah u poznatim marketima: Sa pištoljem upadao u prodavnice i OPELJEŠIO IH ZA MILIONE!

Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave u Pančevu, a po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su B. A. (1986) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela razbojništvo.

Sumnja se da je on u dužem vremenskom periodu, od 2023. do 2026. godine, vršio brutalne pljačke po prestonici. Osumnjičeni je, uz upotrebu vatrenog oružja, upadao u prodavnice dva poznata trgovinska lanca u Beogradu, odakle je otuđio više od 1,7 miliona dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.



Autor: D.S.