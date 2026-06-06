'PAO' ŠVERCER IZ KNJAŽEVCA! Policija mu otkrila ogroman štek: Pogledajte gde je krio više od POLA TONE duvana! (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uspešno su presekli veliki lanac ilegalne trgovine akciznom robom i uhapsili B. V. (68) iz Knjaževca. On se tereti za postojanje osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Efikasnom akcijom niške policije sprečeno je da se na ilegalnom tržištu nađe ogromna količina duvana bez ikakvog porekla.

"Policija je pregledom vozila i pretresom magacina koji osumnjičeni koristi pronašla 534,5 kilograma rezanog duvana bez potrebne dokumentacije", navodi se u zvaničnom saopštenju Policijske uprave Niš.

Roba odmah zaplenjena i predata Poreskoj

Sav pronađeni nelegalni duvan, koji je bio uredno spakovan u velike džakove, odmah je oduzet i predat Poreskoj policiji u Nišu na dalju nadležnost.

Osumnjičenom B. V. je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 časova. On će u zakonskom roku, uz adekvatnu krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu u Nišu koji će voditi dalju istragu o ovom slučaju.



Autor: D.S.