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STRAVIČNA NESREĆA U VALJEVU: Kombi se zabio u kamion, vozilo uništeno! Jeziv prizor (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: RINA ||

Jutros oko 8 sati na brzoj saobraćajnici kod Valjeva dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali kombi i kamion.

Kako prenosi instagram stranica Valjevo live, u saobraćajnoj nesreći je pričinjena velika materijalna šteta.

Prema dostupnim informacijama, vozač kombija zadobio je lakše telesne povrede, dok je na vozilima pričinjena ogromna šteta.

Kako se može videti na fotografijama, prednji deo kombija koji je učestvovao u nesreći kod Valjeva je potpuno smrskan, a srča je svuda po putu.

Autor: Marija Radić

#Kamion

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