PREKID NA AUTO-PUTU KA BEOGRADU! Kamion se zakucao i sleteo sa puta: Hitno zatvorena traka kod Krnjeva, stvara se gužva!

Na auto-putu E-75 kod Krnjeva danas je došlo do teže saobraćajne nezgode kada je jedno teretno motorno vozilo, pod još nerazjašnjenim okolnostima, izgubilo kontrolu i sletelo sa kolovoza, saopštilo je javno preduzeće "Putevi Srbije".

Zbog ove nezgode, zaustavna saobraćajna traka na deonici od petlje Velika Plana do petlje Požarevac hitno je zatvorena za saobraćaj u smeru ka Beogradu.

Na licu mesta se utvrđuju detalji ovog udesa, a zvaničnih informacija o povređenima za sada nema. Iz "Puteva Srbije" apeluju na sve vozače i učesnike u saobraćaju da maksimalno prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i budu oprezni zbog javljanja potencijalnih zastoja na ovoj frekventnoj ruti ka prestonici.

Autor: D.S.