Potukli se zbog dece, pa jedan izvadio nož: Tri osobe povređene, jedna nastradala u jezivom sukobu u Đakovici

Jeziva tuča izbila je u subotu uveče u Đakovici u kojoj je jedna osoba nastradala, dok su tri povređene, sumnja se da je sukobu odraslih prethodio sukob između dece.

Kako je saopštila tzv. kosovska policija, tuča se dogodila oko 21.30 časova u Ulici Ali Ibra u Đakovici, kada je policiji prijavljeno da je došlo do fizičkog obračuna.

U tuči su četiri osobe zadobile telesne povrede, nakon čega su prevezene u Urgentni centar Regionalne bolnice u Đakovici, gde im je ukazana lekarska pomoć.

Kako navode mediji, jedna od povređenih osoba preminula je od zadobijenih povreda, za koje se sumnja da su nanete oštrim predmetom.

Prema navodima policije, među povređenima se nalazi i osumnjičeni za ovaj slučaj.

- Oko 21.30 časova dobili smo informaciju o tuči u Ulici Ali Ibra u Đakovici. Kao posledica ovog incidenta, četiri osobe zadobile su telesne povrede i ukazana im je lekarska pomoć u Urgentnom centru Regionalne bolnice u Đakovici. Jedna od povređenih osoba preminula je od zadobijenih rana, za koje se sumnja da su nanete oštrim predmetom. Među povređenima je i osumnjičeni - navodi se u saopštenju tzv. kosovske policije.

Nadležne policijske jedinice izašle su na lice mesta, a istraga se sprovodi u koordinaciji sa državnim tužiocem.

Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja, uključujući i navode da je obračun odraslih usledio nakon prethodnog sukoba između dece.

Autor: S.M.