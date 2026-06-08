PINK.RS SAZNAJE: EVO KO JE DRŽAVLJANIN SRBIJE KOJI JE UBIJEN U BARSELONI! Španska policija istražuje motiv i naručioce

Prema navodima medija, otvoreno je više pravaca istrage o pucnjavi u kojoj je stradao Mario Đolović iz Beograda.

Državljanin Srbije Mario Đolović iz Beograda ubijen je u nedelju uveče u pucnjavi u Barseloni, prenosi Hronikamagazin.rs

Španska policija vodi istragu kako bi utvrdila identitet izvršioca, motiv ubistva, kao i eventualne naručioce i pomagače u izvršenju zločina.

Prema navodima medija, istražitelji razmatraju nekoliko mogućih pravaca istrage. Jedna od linija proverava operativna saznanja da bi iza likvidacije mogli stajati Marko Đorđević i Luka Kurtović, osobe koje se dovode u vezu sa kriminalnim miljeom i za koje se veruje da se trenutno nalaze van Evrope.

Navodni sukob i zahtev za odštetu

Prema nezvaničnim informacijama, Đolović je pre izvesnog vremena navodno fizički napao Kurtovića, nakon čega je, kako se tvrdi, tražena odšteta od 50.000 evra kako bi se slučaj zataškao. Đolović je navodno odbio takav zahtev.

Policija za sada nije saopštila zvanične detalje o motivu ubistva, niti je potvrdila identitet eventualnih osumnjičenih. Istraga je u toku.

Autor: A.A.