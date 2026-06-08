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SRBIN UBIJEN U BARSELONI? Napadač mu prišao sa leđa i izrešetao ga

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Paul White ||

U pucnjavi koja se dogodila u Barseloni ubijen je muškarac, za koga španski mediji navode da je srpske nacionalnosti.

Prema pisanju portala ElCaso.cat pucnjava se dogodila u nedelju oko 21 čas u unutrašnjem dvorištu zgrade u kvartu Zona Franka, kada je muškarac obučen u crno ispalio nekoliko hitaca u leđa muškarcu-

Uprkos naporima komšija, medicinskih radnika i agenata Mososa, koji su brzo izašli na teren muškarac je preminuo.

Neko vreme ceo kvart je bio blokiran, ali napadač nije pronađem.

Kako se navodi, u tom kvartu se pre nekoliko nedelja dogodila druga pucnjava, a mnogi sve češće incuidente dovode u vezu sa obračunima narko bandi, a stanovnici tog područja održali su demonstracije prošle nedelje zahtevajući od Gradskog veća veću sigurnost.

Identitet preminulog trenutno nije poznat, ali policijski izvori sugerišu da je možda bio državljanin Srbije, prenosi portal Metropoli abierta.

Autor: S.M.

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