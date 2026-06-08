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ZAPLENJENI KILOGRAMI DROGE U NOVOM SADU: Uhapšeno dvoje osumnjičenih (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Novom Sadu uhapsili su S. P. (1981) iz Iriga i M. T. (2001) iz Temerina, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Sumnja se da je S. P., u okolini Novog Sada, osumnjičenoj M. T. predao kesu sa 4,8 kilograma marihuane i oko 50 grama kokaina, koje je policija pronašla pregledom njenog vozila.

Foto: MUP Srbije

Pretresom kuće S. P. policija je, u pomoćnim prostorijama, pronašla 600 komada elektronskih cigareta sa kanabisovim uljem, 100 grama marihuane i oko 380 grama hašiša. 

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: Marija Radić

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