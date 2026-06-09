Odbačena krivična prijava protiv Veselina Milića! Tužilaštvo se oglasilo o drugom krivičnom delu

Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.

U vezi sa delom krivične prijave kojim mu se na teret stavlja krivično delo Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji.

U toku istrage koja se vodi zbog izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu “27”, tužilaštvo je iz prikupljenih dokaza, utvrilo da nema dokaza koji ukazuju da je okrivljeni izvršio krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog koje mu se krivičnom prijavom stavlja na teret, kao i da činjenični opis radnji koji je dat u krivičnoj prijavi u vezi ovog krivičnog dela ne odgovara činjenicama utvrđenim tokom postupka.

Naime, na osnovu snimaka sa nadzornih kamera sa adrese prebivališta oštećenog A.N. i osumnjičenog Veselina M, kao i kamera lokala “Coffee Dream”, zatim na osnovu baznih stanica i veštačenja telefona pripadnika obezbeđenja osumnjičenog i baznih stanica osumnjičenog, kao i analize iskaza ispitanih svedoka, odbrane osumnjičenog i drugih dokaza, nesporno i nedvosmisleno se utvrđuje da on nije bio, niti je mogao biti na mestu događaja, odnosno u restoranu “27”, kada je, kako se osnovano sumnja došlo do izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo i drugih krivičnih dela, odnosno da osumnjičeni nije prikrivanjem tragova nastalih izvršenjem tih krivičnih dela pomogao drugim okrivljenima u ovom postupku da uklone tragove njihovog izvršenja.

U pogledu krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca nastavlja se preduzimanje dokaznih radnji jer je tokom do sada preduzetih dokaznih radnji utvrđeno da postoje osnovi sumnje da je Veselin M. imao saznanja o događaju u noći 12. maja 2026. godine u restoranu “27”, odnosno da je imao saznanja da je izvršeno krivično delo, te je kao službeno lice propustio da prijavi navedeno krivično delo za koje je saznao u obavljanju svoje službene dužnosti.

Iz prikupljenih dokaza proizilaze osnovi sumnje da je Veselin M. u noći između 12. i 13. maja telefonom od strane vlasnika restorana osumnjičenog N.L. obavešten o događaju u restoranu u kojem su se u tom trenutku nalazili i drugi gosti, te da po saznanju za učinjena krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, ista nije prijavio nadležnim organima, a bio je dužan da to učini.

Tužilaštvo je preduzelo niz dokaznih radnji i naložilo odgovarajuća veštačenja u cilju utvrđivanja navedenih okolnosti, te će dalji tok postupka zavisiti od sadržnine dostavljenog dokaznog materijala.

Tužilaštvo će nastaviti da blagovremeno obaveštava javnost o toku ovog krivičnog postupka.

Autor: S.M.