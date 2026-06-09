Otkriveno kako je stradala Srpkinja na Prokletijama: Osvojila je neosvojivo, a onda...

Smiljana R. (27), državljanka Srbije, poginula je u nesreći na Prokletijama, ona se popela na vrh i u trenutku kada je pokušala da zaobiđe stenu, propala je u provaliju duboku 250m metara.

Vrh koji je Smiljanu koštao života je bilo teško osvojiti upravo zbog nepristupačnosti i on je prvi put osvojen tek pre dve godine, zato je predstavljao prestiž među alpinistima, piše Informer.

Podsećamo, na planini Prokletije pronađeno je telo naše državljanke, koja je stradala tokom planinarenja.

Spasioci su uz pomoć helikoptera okončali višednevnu potragu na izuzetno nepristupačnom terenu.

Akcija potrage, u kojoj su učestvovali Gorska služba spasavanja Crne Gore (GSS) i brojni planinari-alpinisti, završena je nakon tri dana potrage.

Policija u Beranama je za "RTCG" i zvanično potvrdila da je telo pronađeno i prebačeno u Klinički centar Crne Gore na obdukciju.

Prema našim saznanjima, telo Smiljane će sutra stići u Srbiju.

Autor: A.A.