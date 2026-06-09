UDARNO: VJT objavilo kompletnu analizu dokaza koji oslobađaju Milića

Nakon što je tužilaštvo odbacilo deo krivične prijave protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, zbog velikog interesovanja javnosti, Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je kompletnu analizu dokaza koji su navedeni u rešenju o odbacivanju krivične prijave.

Takođe, VJT u Beogradu najoštrije je negodovalo zbog neodgovornih i tendencioznih komentara koji su se pojavili u javnosti u vezi sa ovom odlukom, iz kojih proizilazi da komentatori sporadično ili uopšte ne čitaju prethodna saopštenja tužilaštva, te paušalno komentarišu zakonito i odgovorno postupanje tužilaštva.

VJZ podseća i na postojanje predpostavke nevinosti osumnjičenih lica, a posebno da tužilaštvo nije vezano ni kvalifikacijama, niti opisima radnji iz krivične prijave, već u toku istrage na osnovu prikupljenih dokaza donosi svoje javnotužilačke odluke.

S tim u vezi ukazuju da se uvidom u snimke sa video nadzora koji snima ulaz i izlaz iz garaže od kuće oštećenog A.N. zvanog Baja, u Beogradu sa datumom 12. Maja 2026. godine uočava se da u 22.45 časova iz garaže izlazi vozilo crne boje marke “BMW X7” kojim upravlja muško lice, odnosno oštećeni A.N. Takođe, u 23:08 časova iz iste garaže ponovo izlazi isto vozilo kojim ponovo upravlja oštećeni.

Uvidom u snimke sa video nadzora koji snima ulicu Andre Nikolića, u 23:08:29 časova uočava se vozilo marke “BMW 5”, crne boje, a iza njega vozilo marke “Fiat Tipo” bele boje, koji su snimljeni na nadzornoj kameri lokala “Coffee Dream”, kako se kreću ka kružnom toku ka Užičkoj ulici.

Uvidom u snimke sa video nadzora na adresi stanovanja osumnjičenog Veselina M. sa datumom 12. maja 2026. godine utvrđuje se da u 23:15:40 časova vozilo crne boje marke “BMW 5” prolazi kroz rampu koja vodi u garažu, u kom momentu se rampa otvara.

Autor: Pink.rs