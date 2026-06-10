MAJKA DEČAKA UBICE STIGLA KAO BEZ EMOCIJA, NA PAUZI IZGLEDA UPLAKANO: Pink.rs ispred Višeg suda, čeka se završna reč u slučaju 'Ribnikar' (FOTO+VIDEO)

Majka dečaka ubice, stigla je ranije danas u Viši sud u Beogradu gde bi trebalo da se održe završne reči, a u Palatu pravde je ušetala hladnog stava, doterana od glave do pete, dok se njen izraz lica promenio na pauzi.

Kao i svaki put do sada, u Palatu pravde je ušla u pratnji advokata. Nije se osvrtala oko sebe, pogled je sakrila tamnim naočarima.

Na pauzu je izašla sa tužnim pogledom, a izgledalo je i kao da je plakala.

Majka dečaka ubice koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara skole, danas je, kako se čini, pokazala emocije.

Optuženi otac dečaka ubice biće doveden iz pritvora u kom se nalazi od hapšenja.

U sud su stigli i roditelji ubijene dece, kao i advokat Zora Dobričanin.

Završne reči će danas izneti tužilaštvo, odbrana i punomoćnici oštećenih, kao i oštećeni, članovi porodice ubijenih i ranjenih.

Autor: Pink.rs