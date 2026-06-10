'NISU GA VODILI KOD PSIHOLOGA' Reči majke ubijenog Andrije Čikića teraju suze na oči: Ja danas nemam svog jedinog sina...

Majka Andrije Čikića na završnoj reči u slučaju ''Ribnikar'' rekla je da njegova porodica ne zna razliku između edukacije i vaspitanja, dodaje da su ga slali trenerima i profesorima, a da nisu provodili vreme sa detetom, da nisu imali aktivne razgovore…

- U telefonu svog sina vidim da su komunicirali, ali ne znam da li je on bio prihvaćen od strane društva. Roditelji nisu brinuli o zdravlju sina, nisu ga vodili kod psihologa, iako je dobio uput za to. Oboje su mu dali oružje u ruke. Drsko nam se obraćaju i zbog svega navedenog, ja danas nemam svog jedinog sina - rekla je ona.

Podsetimo, u Višem sudu u Beogradu danas se održavaju završne reči na ponovljenom suđenju roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara skole.

Autor: Marija Radić