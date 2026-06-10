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OVAKO JE PAO ČETVERAC KOJI JE ŠTANCOVAO LAŽNE DIPLOME: Pogledajte UKP u akciji hapšenja osumnjičenih u Beogradu i Novom Pazaru (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK, Odeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i falsifikovanje isprave u produženom trajanju.

Uhapšeni su organizator organizovane kriminalne grupe B. D. (1974) odgovorno lice srednje škole u Novom Pazaru, kao i pripadnici OKG- I. P. (1961), M. N. (1955) i V. Đ. (1954).

Osumnjičeni su, od oktobra 2025. godine do danas, u ilegalnoj štampariji na teritoriji Beograda izradili više od 120 lažnih, falsifikovanih dokumenata svedočanstva, diploma raznih srednjih, viših i visokih školskih ustanova, uverenja o položenim ispitima, master diplome, a sve u nameri da ih naručioci upotrebe u pravnom saobraćaju kao prave i stečene zakonitim putem.

Na ovaj način osumnjičeni su sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko 20 miliona dinara.

Izvršenim pretresima na adresama u Beogradu i Novom Pazaru, pronađeno je više desetina falsifikovanih dokumenata, diploma, uverenja, kao i telefoni, otisci pečata i ilegalna štamparija u Beogradu sa opremom za izradu falsifikovanih dokumenata.

Takođe, pronađeno je i oduzeto 44.550 evra

Video: Tanjug/MUP

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