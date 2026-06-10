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POLICIJA UPALA U GARAŽU NA NOVOM BEOGRADU: Unutra zatekli 'Audi nakrcan marihuanom, mladić (22) uhvaćen na delu – evo šta je još skrivao!

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske stanice Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. J. (2004) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: MUP Srbije

Policija je pregledom garaže u Novom Beogradu, u parkiranom vozilu marke „audi“ koji koristi osumnjičeni, pronašla tri kese sa oko 2,05 kilograma marihuane i vagicu za precizno merenje.

Takođe, kod M. J. je pronađen novac u iznosu od 43.000 dinara koji je, kako se sumnja, stečen prodajom narkotika.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: D.S.

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