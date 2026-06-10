TRAGEDIJA KOD ORAŠCA: Poginuo motociklista (35) u jezivom sudaru sa automobilom

Teška saobraćajna nesreća sa fatalnim ishodom dogodila se danas oko 17 časova na putu Aranđelovac – Mladenovac, u mestu Orašac, kada je u sudaru sa automobilom poginuo vozač motocikla (35).

Kako se saznaje sa mesta udesa, do nesreće je došlo kada su se iz za sada neutvrđenih razloga sudarili putničko vozilo i motocikl. Nesrećni mladić je od siline udarca zadobio teške telesne povrede i preminuo je na licu mesta pre dolaska ekipe Hitne pomoći, koja je mogla samo da konstatuje smrt.

Zbog ovog tragičnog događaja i policijskog uviđaja koji je usledio, na ovoj deonici puta formirale su se velike kolone i saobraćaj je duže vreme bio u potpunom zastoju. Nakon završenog uviđaja, saobraćaj je normalizovan, a tačni uzroci ove nesreće biće utvrđeni istragom.



Autor: D.S.