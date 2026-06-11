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DRAMA U BEOGRADU: Prišao s benzinom i zapalio vrata stana! Kamera snimila napad, sumnja se na OVU PORUKU

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs/D. Stankov ||

Jeziv požar izbio je sinoć oko 21 sat u prizemlju jedne stambene zgrade na Novom Beogradu.

Prema prvim informacijama, požar je alarmirao stanare ove višespratnice koji su odmah alarmirali nadležne službe.

Vatrogasci-spasioci odmah su izašli na lice mesta i zatekli kako gore vrata stana u prizemlju. Brzom intervencijom sprečili su dalje širenje požara na ostatak objekta.

Prema pisanju medija, stan čija su vrata zapaljena koristi A. P. (51), a istražitelji sumnjaju da je požar namerno izazvan.

Posebno značajan trag predstavljaju snimci sa video-nadzora zgrade na kojima se vidi kako nepoznati muškarac prilazi stanu, poliva ulazna vrata benzinom, a potom ih pali. Nakon toga, osumnjičeni se udaljio sa lica mesta.

Izvor bliak istrazi za Telegraf.rs navodi da se ispituje motiv napada, kao i da postoji sumnja da je paljenje vrata predstavljalo svojevrsnu poruku ili upozorenje upućeno vlasniku stana.

- Sumnja se da je ovo neko upozorenje upućeno oštećenom, koji je ranije privođen zbog sumnje da je počinio krivično delo krađa - rekao je izvor.

Policija je obavila uviđaj, pregledala snimke sa nadzornih kamera, dok je u toku intenzivna potraga za osobu koja se dovodi u vezu sa ovim incidentom.

Autor: S.M.

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